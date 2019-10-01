وجه جديد ينضم للجهاز الفني لليفربول

أعلن نادي ليفربول انضمام فيتور ماتوس إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة يورجن كلوب كمدرب للتطوير.

وذكر النادي عبر موقعه أن ماتوس انتقل إلى الريدز من الفريق الثاني لبورتو البرتغالي، حيث كان يشغل منصب مساعد المدرب.

صاحب الـ31 عاماً، يتولى المنصب الذي كان يشغله بيب لايندرز، الذي قدم إلى ميرسيسايد من بورتو أيضاً.

وقال كلوب لموقع ناديه: "عملنا معاً لفترة. لدينا الكثير من اللاعبين الصغار. اعتقدنا أنه من المنطقي أن يكون لهم مدربهم الخاص. اضطررنا إلى ملء الفراغ الذي تركه بيب لايندرز بالتحول لمدرب مساعد. تعاقدنا مع مدرب شاب ذو خبرة".

وأضاف "ماتوس ذكي ولغته الإنجليزية جيدة وعمل في العديد من الأندية، وأبرزها بورتو هو أمر جيد بالنسبة لنا لأن بيب جاء لنا من هناك أيضاً".

وأردف "لديه تجربته الخاصة، والآن يمكننا جميعاً الاستفادة منه. سيكون من الرائع أن يتدرب معه الأولاد. علينا أن نقدمه لهم، وسيفعل ذلك بالفعل".

فيتوا ماتوس، يحمل الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي، واكتسب خبرة بالعمل في بورتو خلال الفترة من 2011 إلى 2016، حيث تولى مجموعة متنوعة من الأدوار في مختلف الفئات العمرية.

وسبق لماتوس العمل مع بورتو كمدرب لفريق 10 أعوام و12 عاماً و14 عاماً و15 عاماً و17 عاماً و19 عاماً، ومدرب مساعد لفريق بورتو الثاني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

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