البدري يدرس قرارا جديدا بشأن صلاح في معسكر المنتخب "لضمان إراحته"

يدرس حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل "لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد".

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة البدري يبدأ في السابع من شهر أكتوبر لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا في الـ 14 من شهر أكتوبر.

وتواصل حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع محترفنا المصري محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية و"معرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وللاطلاع على برنامجه التدريبي"، وفقا لبيان رسمي من جهاز المنتخب واتحاد الكرة.

وجاء التواصل "لمراعاة برنامج صلاح العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية".

وأشار البيان إلى دراسة البدري لقرار جديد بشأن محمد صلاح خلال المعسكر المقبل "لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد".

ويأتي دراسة البدري "في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفني في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة".

ولم يلعب منتخب مصر مباراة رسمية منذ خروجه من كأس أمم إفريقيا الماضية، ولم يشارك في الأجندة الدولية الماضية في شهر سبتمبر.

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