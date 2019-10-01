تحرك قانوني جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 01:28

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تحرك النادي للتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وقال المستشار القانوني في الأهلي: "سنتقدم بشكوى جديدة ضد رئيس الزمالك بسبب ما فعله يومي الأحد والسبت".

وأوضح خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي "رئيس الزمالك أساء لمحمود الخطيب ومحمد مرجان إلى جانب رمي مُحصنات والخوض في أعراض أسرة الخطيب".

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وتابع "الشكوى ستكون للنائب العام لأن ما يحدث لا يصب في مصلحة أي أحد".

وأشار "الأمور زادت عن الحد. تقدمنا بوابل من الشكاوى للجنة الأوليمبية والجهات الرياضية وفي النهاية لم تُصدر أي قرارات".

وأردف "سنتقدم أيضا بشكوى جديدة للجنة الانضباط الجديدة في اتحاد الكرة ضد رئيس الزمالك".

وشدد "لن ننزلق للإساءات. نحن نثق في مؤسساتنا وقضاء مصر مهما طال الوقت".

وأكمل حديثه قائلا: "محمود الخطيب قيمة أخلاقية كبيرة وسيبقى مرفوع الرأس بسبب سلوكه وأخلاقه وقيمته كأحد رموز الدولة المصرية".

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