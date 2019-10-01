كرة طائرة - مصر تفتتح كأس العالم بالفوز على استراليا

استهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في اليابان بالفوز على استراليا.

وتقام كأس العالم في نسختها الـ 14 في اليابان بالفترة من 1 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وتغلب الفراعنة على استراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-22، 21-25، 25-23، 25-18) في المباراة التي أقيمت في الرابعة فجرا بتوقيت مصر.

وحقق الثنائي أحمد صلاح ومحمد مسعود أعلى تسجيل للنقاط في المباراة برصيد 14 نقطة لكل منهما.

ويلعب منتخب مصر ثاني مبارياته أمام إيران في الرابعة من فجر الأربعاء بالجولة الثانية.

نظام البطولة:

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا وتلعب المنافسات من دور واحد ويحصل على اللقب صاحب أعلى نقاط.

ويشارك بجوار منتخب مصر كل من أستراليا وإيران والبرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا.

ويلعب كل منتخب 11 مباراة لتحديد ترتيب كل فريق في البطولة.

مواعيد مباريات مصر:

مصر × استراليا (4 فجر الثلاثاء 1 أكتوبر)

مصر × إيران (4 فجر الأربعاء 2 أكتوبر)

مصر × البرازيل (11 صباح الجمعة 4 أكتوبر)

مصر × كندا (4 فجر السبت 5 أكتوبر)

مصر × روسيا (4 فجر الأحد 6 أكتوبر)

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)

وتنقل مباريات البطولة على قناة تايم سبورت المصرية.

ويشارك المنتخب المصري للمرة الثامنة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو المركز الثامن في نسخة 1985.

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