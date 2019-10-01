يستعد الأهلي لتجديد عقد محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب خلال الفترة المقبل في ظل قناعة الجهاز الفني الحالي بقيادة ريني فايلر بقدرات اللاعب. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وسيعقد الأهلي جلسة مع اللاعب عقب لقاء الإنتاج لتجديد عقده.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وامتلك عبد المنعم صاحب الـ20 عاما عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة إلا أن الجهاز الفني للأهلي تمسك ببقائه، وسيتم تعديل عقد اللاعب ماديا.

وتم تصعيد عبد المنعم لأول مرة من فريق الشباب عام 2017 أثناء تولي حسام البدري تدريب الفريق وتواجد خلال شهر ديسمبر من ذلك العام ضمن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة، كما أنه يلعب في صفوف الشباب.

وكان أحمد سراج مدرب فريق 2000 في الأهلي قد صرح في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: " "أعتبره النسخة الأسرع من وائل جمعة فهو يمتلك نفس مقوماته من حيث الطول الفارع والبنيان الجسدي المثالي والرؤية في الملعب بالإضافة لسرعته بالتأكيد". (طالع التفاصيل)

وشارك عبد المنعم في ودية الأهلي ضد أتليتكو مدريد في 30 ديسمبر 2017 في مواجهة تحت شعار "من أجل السلام".

كما تواجد عبد المنعم في معسكر الأهلي الذي أقامه النادي في إسبانيا خلال شهر يوليو الماضي.

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