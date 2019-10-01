ألعاب القوى - ثلاث مشاركات مصرية الثلاثاء في بطولة العالم

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

مصطفى الجمل - ألعاب قوى

تقام اليوم الثلاثاء خامس أيام منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك ثلاثة مصريين في تلك المنافسات.

تشارك مصر بخمسة لاعبين في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى بواقع 4 رجال ولاعبة.

يفتتح مشوار مصر اليوم اللاعب مصطفى الجمل في منافسات رمي المطرقة.

أخبار متعلقة

ألعاب قوى - بسنت حميدة إلى نصف نهائي منافسات 200 متر في بطولة العالم بسنت حميدة لـ في الجول: إنجاز الألعاب الإفريقية تكليل للجهود.. وإيقافي كان دافعا لتألقي الألعاب الإفريقية - القماش ومورو يحصدان الذهبية.. ميداليات مصرية بالجملة في السباحة والتجديف حوار في الجول - هانيا مورو وإنجاز دورة الألعاب الإفريقية خطوة أولى.. وفريدة عثمان القدوة

ويلعب الجمل في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء التصفيات التأهيلية، ويتأهل 12 لاعبا إلى النهائي المقرر إقامته مساء الأربعاء.

وفي الخامسة والربع مساء يلعب العداء المصري سالم محمد منافسات سباق 3000 متر موانع.

يتأهل 12 لاعبا إلى الدور النهائي من المنافسة والمقرر إقامتها مساء الجمعة.

وأخيرا تختتم بسنت حميدة المنافسات المصرية الساعة 8:35 مساء اليوم الثلاثاء بالمشاركة في نصف نهائي سباق 200 متر سيدات.

وتشارك بسنت حميدة ضمن 24 لاعبة في نصف النهائي ويتأهل أسرع 8 فقط إلى الدور النهائي المقرر إقامته مساء غد الأربعاء.

*جميع المنافسات بتوقيت مصر*

اقرأ أيضا

كرة سلة – الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك

فيديو في الجول: ميدو: أكثر هدف أبهرني؟ ما فعله دروجبا حينما بدأ يتوحش

تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة"

مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي

حسام الزناتي مديرا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

ألعاب قوى مصر بسنت حميدة مصطفى الجمل سالم محمد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي 5 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري 5 ساعة | أوروبا
الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات 5 ساعة | الدوري المصري
4 مواجهات فردية قد تحسم مواجهة برشلونة وإنتر.. صراع العمالقة وأصدقاء الأمس 6 ساعة | تقرير في الجول
القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل 6 ساعة | مصر
جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك