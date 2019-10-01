ألعاب القوى - ثلاث مشاركات مصرية الثلاثاء في بطولة العالم

تقام اليوم الثلاثاء خامس أيام منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك ثلاثة مصريين في تلك المنافسات.

تشارك مصر بخمسة لاعبين في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى بواقع 4 رجال ولاعبة.

يفتتح مشوار مصر اليوم اللاعب مصطفى الجمل في منافسات رمي المطرقة.

ويلعب الجمل في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء التصفيات التأهيلية، ويتأهل 12 لاعبا إلى النهائي المقرر إقامته مساء الأربعاء.

وفي الخامسة والربع مساء يلعب العداء المصري سالم محمد منافسات سباق 3000 متر موانع.

يتأهل 12 لاعبا إلى الدور النهائي من المنافسة والمقرر إقامتها مساء الجمعة.

وأخيرا تختتم بسنت حميدة المنافسات المصرية الساعة 8:35 مساء اليوم الثلاثاء بالمشاركة في نصف نهائي سباق 200 متر سيدات.

وتشارك بسنت حميدة ضمن 24 لاعبة في نصف النهائي ويتأهل أسرع 8 فقط إلى الدور النهائي المقرر إقامته مساء غد الأربعاء.

*جميع المنافسات بتوقيت مصر*

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