النقاز: الانتقادات تحفزني.. وعانيت من عدم التدوير بين اللاعبين

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

قال حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك أنه يتقبل الانتقادات الموجهة له بصدر رحب.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وأضاف النقاز عبر قناة أون سبورت "أتقبل الانتقادات سواء كنت جيدا أم لا، لا أجد مشكلة في ذلك، بل الانتقادات تمنحني حوافز إضافية".

وفسر اللاعب التونسي تطور مستواه في بداية الموسم الجاري، موضحا "في أواخر الموسم الماضي عانينا من الإرهاق البدني لعدم وجود تدوير بين اللاعبين".

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واستدرك ظهير أيمن الزمالك "لكن مع بداية الموسم الجاري أركز بشكل تام، لأؤدي المطلوب وأقدم مردودا ممتازا، لم أفعل شيئا بعد ولابد من التركيز فيما هو قادم".

واختتم حمدي النقاز "الجهاز الفني بقيادة ميتشو يؤدي عمله على أكمل وجه، وأثق أن الزمالك سيكون أفضل، خاصة أن الفترة القادمة لن تكون سهلة سواء في مواجهة الأهلي بالدوري أو الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي وكذلك مشوارنا بدوري الأبطال، فالأندية الكبيرة تنافس على كل بطولة تشارك بها".

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