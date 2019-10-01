ميتشو: لماذا لم يفعل كانو سبورت وماليندي ما فعله جينيراسيون.. ورسالة للجماهير

وجه ميتشو المدير الفني للزمالك أكثر من رسالة لجماهير الزمالك، مشيرا إلى تطلعاته للموسم الجاري.

وصرح ميتشو عبر قناة (أون سبورت) "أقول لجماهيرنا اطمئنوا، فإننا نتحلى بالمسؤولية تجاه أنفسنا وشعار النادي ومجلس الإدارة ورئيس النادي وملايين المشجعين، كل اللاعبين يشعرون بالمسؤولية".

وأضاف "نعمل على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وأداء راق، وأقول لجماهيرنا، ندرك تماما تعاطفهم مع بعض اللاعبين ونتفهم رغبتهم في تثبيت التشكيل، ونؤكد دائما أننا نشرك الأفضل والأكثر جاهزية".

وأشار إلى أن "إمام عاشور وأوناجم لم يقيدا بالقائمة الإفريقية، كما أننا نعاني من إصابات مثل زيزو والونش وأوباما ومحمد عبد الغني، كلها أمور خارجة عن إرادتنا".

ولفت المدرب الصربي "نحن فريق يتكون من 28 لاعبا كلهم على كفاءة عالية، وننتظر تعافي جنش من إصابته، ونسعى لخلق منافسة داخلية بين لاعبي الفريق، مما يجعلنا لا نقلق بشأن أي غيابات أو إصابات، دائما لدينا اللاعبون القادرون على الأداء بأفضل صورة ممكنة".

واستطرد "المدير الفني للزمالك يمثل ملايين المشجعين، لذا لابد أن يكون الطموح في أعلى مستوياته، ولكن نفكر في كل مباراة على حدة".

وأوضح المدير الفني للزمالك "خلال فترة الراحة الدولية سنعمل على استعادة كل اللاعبين والاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري، ثم السوبر الإفريقي ومبارياتنا في دوري الأبطال، سنكون مستعدين وبطموحات عالية في كل بطولة، وأؤكد للجماهير أننا سنستخرج من اللاعبين أفضل ما لديهم لصالح الفريق".

وشدد ميتشو "لا أعرف الوعود بل العمل ولا أحب الكلام الكثير بل توفير المعايير التي تجعلنا مرشحين دائما لكل البطولات المحلية والقارية".

وعن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري الأبطال، قال "لقد رأيت الكثير في الكرة الإفريقية على مدار 19 عاما، لكن ما حدث يعد شيئا مؤسفا".

وتابع "كفريق وناد فعلنا كل ما هو ممكن للعب المباراة بل وتحقيق فوز عريض والتأهل لدور المجموعات، إلا أنه لا يمكن تخطي حدود وظيفتي في تحديد ملعب المباراة، الأمر مؤسف جدا".

وتسائل ميتشو في ختام تصريحاته "لماذا لم يرفض فريقا كانو سبورت وماليندي الحضور إلى ملعب برج العرب؟ هناك آخرون يجيبون على هذا الاستفسار".

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