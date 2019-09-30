أوباميانج: كنت واثقا من صحة هدفي في يونايتد قبل الرجوع لتقنية الفيديو

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 23:37

كتب : Filgoal Team

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

رغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، إلا أن بيير إيمريك أوباميانج كان واثقا من صحة هدفه في مرمى مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام أرسنال بهدف لكل فريق في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أوباميانج: "كنت واثقا من صحة موقفي في لقطة الهدف".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "تفاجأت من قرار الحكم في البداية بإلغاء الهدف".

وواصل "أحاول دائما التسجيل ولذلك سددت الكرة في الشباك وكنت واثقا من صحة الهدف".

وأتم "في النهاية اُحتسب الهدف وسعيد للغاية بذلك".

افتتح سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة 45.

وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما أرسنال فوصل للنقطة 12 ويحتل بهم المركز الرابع.

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