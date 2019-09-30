بالفيديو – 13 عاما من استمرار العقدة.. يونايتد وأرسنال يتعادلان

منذ شهر سبتمبر في عام 2006 التقى مانشستر يونايتد وأرسنال في ملعب أولد ترافورد 13 مرة لم يستطع المدفعجية الفوز فيهم أبدا.. واليوم الأإثنين استمرت العقدة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة 45.

وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما أرسنال فوصل للنقطة 12 ويحتل بهم المركز الرابع.

وباحتساب لقاء اليوم التقى الفريقان في مسرح الأحلام 13 مرة فاز يونايتد ثماني مرات وتعادلا سويا في خمس مواجهات.

قذيفة رائعة

لا يمكن ذكر أي شيء حدث في الشوط الأول ربما حتى الدقيقة 29 فكان اللعب منحصرا في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة.

في الدقيقة 29 سدد أندرياس بيريرا كرة زاحفة تصدى لها بيرند لينو بثبات.

وعقب ست دقائق سدد نيكولاس بيبي كرة ضعيفة أمسكها ديفيد دي خيا بنجاح.

وفي الدقيقة 44 ومن هجمة مرتدة سريعة لأرسنال أنهاها ساكا بتسديدة قوية تصدى لها دي خيا وارتدت الكرة إلى جندوزي الذي سدد مجددا ولكن دي خيا حولها إلى ركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية شن يونايتد هجمة مرتدة سريعة وشتت أرسنال الكرة ليجدها ماركوس راشفورد الذي مررها بدوره إلى مكتوميناي الذي سدد مباشرة بيمناه لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

الفيديو ينقذ أرسنال

بدأ يونايتد الشوط الثاني بضغط أكبر لإحراز الهدف الثاني ولكن استفاق أرسنال سريعا وكاد لوكاس توريرا يدرك التعادل لكنه لم يستطع تسديد الكرة.

وفي الدقيقة 58 أخطأ أكسيل توانزيبي في تمرير الكرة ليجدها أوباميانج ويسددها في الشباك معلنا عن التعادل لأرسنال.

لكن ألغى الحكم المساعد الهدف بداعي التسلل ومع اللجوء لتقنية الفيديو احتُسب الهدف للمهاجم الجابوني.

وكاد أرسنال يسجل الهدف الثاني عقب دقيقة واحدة من التعادل بعدما سدد ساكا كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى يونايتد بقليل.

ورد بول بوجبا بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

ذلك قبل أن يحول مكتوميناي عرضية آشلي يونج من ركلة ركنية لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى، وسدد بعد ذلك هاري ماجواير صاروخية بيمناه تصدى لها لينو ببراعة.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية سوى تصدي رائع من لينو لتسديدة راشفورد من ركلة حرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



































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