روي كين عن تصريحات نيفيل: ربما كنت أشاهد مباراة أخرى

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

بول بوجبا - توريرا - أرسنال - مانشستر يونايتد

رفض روي كين أسطورة مانشستر يونايتد الاتفاق في الرأي مع جاري نيفيل بخصوص جمالية لقاء الشياطين الحمر أمام أرسنال.

مانشستر يونايتد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام أرسنال بهدف لكل فريق في قمة لم تكن ممتعة على الإطلاق في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

لكن جاري نيفيل يرى أن "الشوط الثاني كان جيدا جدا وجعل المباراة جيدة".

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وأضاف خلال تواجده في استوديو سكاي سبورتس "الكثير من الجُهد والكثير من الفرص هنا وهناك. الموسم سيكون متذبذبا للفريقين".

لكن هذا الرأي لا يتفق معه روي كين على الإطلاق.

وقال كين: "جاري نيفيل يقول بأن المباراة كانت جيدة، ربما كنت أشاهد مباراة أخرى".

وتابع "أشعر بالصدمة. يونايتد افتقد للإيمان لإنهاء المباراة لصالحه".

وأشار "لا أعتقد بإن سولشاير سيأخذ أي أمور إيجابية من تلك المباراة".

افتتح سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة 45.

وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما أرسنال فوصل للنقطة 12 ويحتل بهم المركز الرابع.

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