ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

أبدى ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك غضبه إزاء اتهام البعض في تويتر أن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت التي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية.

وقال الصربي ردا على تغريدات في تويتر:"ما يقال هراء بحت، هذا سخيف. الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا. كنا جاهزين للفوز في الملعب".

ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي. (التفاصيل)

In comments bellow your bold truth statement is such amount of nonsense that is ridiculous Zamalek has not done anything wrong towards our sport opponents and we don't accept stupid accusations about us.We have a team that was ready to win on the field of play fair and square... — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) September 30, 2019

ورفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد معللا بأن كاف أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وتمسك جينيراسيون بموقفه ورفض السفر إلى الإسكندرية وفي المقابل كان الزمالك حاضرا في الموعد قبل أن يقرر مراقب المباراة اعتبار الأخير فائزا بنتيجة 3-صفر (وهي تعني تأهله لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا) لعدم حضور المنافس.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن موقف الزمالك صحيح ولا يوجد ما يعرضه لعقاب من قبل كاف. (التفاصيل)

وينتظر الناديان القرار النهائي لكاف، والأقرب اعتماد نتيجة المباراة التي دونها المراقب أو تحديد موعد جديد لإقامتها في مصر.













































































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