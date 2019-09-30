#ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام إن فريقه عليه أن يتطور وألا يكرر في دوري أبطال أوروبا ما حدث الموسم الماضي حينما جمع نقطة وحيدة من أول ثلاث مباريات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث المدرب الأرجنتيني قائلا: "نتمنى أن نفوز غدا، لا نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي مجددا حينما حصدنا نقطة وحيدة من ثلاث مباريات".

أخبار متعلقة

لاعب سيتي: عدم التركيز في دوري الأبطال = توديع البطولة بأمر فيفا.. كارديف يدفع 6 ملايين يورو من صفقة سالا سكاي إيطاليا: يونايتد يستهدف ضم ماندزوكيتش في يناير

وأكمل "في الموسم الطويل يجب أن نتحلى بالعقلية القوية وأن تكون لدينا أفكار واضحة حول ما نريد تحقيقه بنهاية الموسم".

وأضاف بوكيتينو "عندما نحلل الخمسة أشهر الأخيرة نجد إننا علينا التطور وضخ أفكار جديدة لتحفيز اللاعبين، ونحن كجهاز فني أول من نفعل ذلك لنجعل كل شيء جاذب أكثر للاعبين".

وأردف "أنا سعيد جدا بالفريق الذي أمتلكه ونحن في موقف حيث كل شيء متاح ومن الطبيعي أن يتحدث البعض حينما لا نحصل على النتائج التي نحققها".

وأتم بوكيتينو "بايرن فريق يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كل موسم فتاريخهم يقول ذلك، بالتأكيد هو ناد ينافس بقوة على البطولة".

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

ليلة الأبطال بوكيتينو توتنام بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيديو في الجول: ميدو: أكثر هدف أبهرني؟ ما فعله دروجبا حينما بدأ يتوحش 5 دقيقة | المحترفون
مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي 33 دقيقة | الدوري المصري
#ليلة_الأبطال – مؤتمر كوفاتش: ما فعله بوكيتينو مع توتنام مثال لأهمية الصبر.. وهاري كين رائع ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة" ساعة | إفريقيا
مباشر سوبر السلة - الزمالك (40) - (46) الجزيرة.. نهاية الشوط الأول ساعة | رياضات أخرى
#ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك