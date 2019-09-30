ألعاب قوى - بسنت حميدة إلى نصف نهائي منافسات 200 متر في بطولة العالم

تأهلت بسنت حميدة العداءة المصرية إلى نصف نهائي منافسات سباق 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر.

حلت بسنت حميدة في المركز الـ 16 من ضمن إجمالي المتسابقات المتأهلات إلى نصف النهائي بزمن قدره 22.88 ثانية.

وتأهل من الدور التمهيدي 24 متسابقة إلى نصف النهائي المقرر إقامته غدا الثلاثاء.

وحلت بسنت في المركز الرابع في المجموعة الثانية بزمن قدره 22.88 ثانية وبفارق 7 جزء من الثانية عن التأهل المباشر.

ويتأهل أول 3 متسابقين في كل مجموعة من المجموعات الستة مباشرة إلى نصف النهائي بجانب أسرع 6 متسابقات خلفهم، وجاءت بسنت في المركز الثاني.

تقام منافسات نصف النهائي في الثامنة والنصف من غد الثلاثاء على أن يتأهل 8 متسابقات فقط إلى الدور النهائي.

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