ألعاب قوى - بسنت حميدة إلى نصف نهائي منافسات 200 متر في بطولة العالم

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 17:03

كتب : محمد سمير

بسنت حميدة - ألعاب قوى

تأهلت بسنت حميدة العداءة المصرية إلى نصف نهائي منافسات سباق 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر.

حلت بسنت حميدة في المركز الـ 16 من ضمن إجمالي المتسابقات المتأهلات إلى نصف النهائي بزمن قدره 22.88 ثانية.

وتأهل من الدور التمهيدي 24 متسابقة إلى نصف النهائي المقرر إقامته غدا الثلاثاء.

أخبار متعلقة

بسنت حميدة لـ في الجول: إنجاز الألعاب الإفريقية تكليل للجهود.. وإيقافي كان دافعا لتألقي اتحاد ألعاب القوى: إيقاف بسنت لأن شقيقها يلعب لقطر.. واللاعبة: لماذا تدمرون حلمي؟ تنس - نادال يواصل انطلاقه نحو لقب أمريكا المفتوحة.. ومواجهة قوية لسرينا ويليامز إيمري ضد يونايتد.. مشاكل دفاعية وأبرز نقاط القوة

وحلت بسنت في المركز الرابع في المجموعة الثانية بزمن قدره 22.88 ثانية وبفارق 7 جزء من الثانية عن التأهل المباشر.

ويتأهل أول 3 متسابقين في كل مجموعة من المجموعات الستة مباشرة إلى نصف النهائي بجانب أسرع 6 متسابقات خلفهم، وجاءت بسنت في المركز الثاني.

تقام منافسات نصف النهائي في الثامنة والنصف من غد الثلاثاء على أن يتأهل 8 متسابقات فقط إلى الدور النهائي.

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

ألعاب القوى بسنت حميدة بطولة العالم قطر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 1-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال وقمة نارية في آسيا 8 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: سنحترم قرار الكاف في أزمة جينيراسيون مهما كان 8 ساعة | الدوري المصري
تحرك قانوني جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك 8 ساعة | مصر
النقاز: الانتقادات تحفزني.. وعانيت من عدم التدوير بين اللاعبين 9 ساعة | الدوري المصري
ميتشو: لماذا لم يفعل كانو سبورت وماليندي ما فعله جينيراسيون.. ورسالة للجماهير 9 ساعة | إفريقيا
ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 9 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك