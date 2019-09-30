ليلة الأبطال - توتنام ضد بايرن.. كفة متعادلة تاريخيا ومواجهة متجددة لـ كوتينيو

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على توتنام في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والكفة متعادلة تاريخيا بين الفريقين.

لعب توتنام ضد بايرن ميونيخ في أربع مناسبات رسمية سابقة أخرهم في ديسمبر 1983، فاز النادي الألماني مرتين والإنجليزي مرة والتعادل كان نتيجة المواجهة الأولى.

رغم تفوق بايرن بالفوز في مباراتين لكن الكفة متعادلة إذ تأهل الفريق الألماني عندما كانت المواجهة ذهابا وإيابا في ثمن نهائي كأس الكؤوس الأوروبي لموسم 1982 - 1983، وتأهل توتنام عندما تجددت المواجهة في ثمن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 83 - 84.

كانت المواجهة الأولى في أكتوبر 82 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز بايرن ميونيخ في مواجهة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويتأهل لربع النهائي.

وفي كأس الاتحاد الأوروبي تغلب بايرن ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يفوز توتنام إيابا بهدفين دون مقابل ويتأهل لربع النهائي.

كوتينيو:

وبعيدا عن المواجهات المباشرة بين الفريقين، يتجدد اللقاء مرة أخرى لفيليبي كوتينيو الوافد الجديد لبايرن ميونيخ أمام توتنام.

وسبق ولعب كوتينيو أمام توتنام عندما كان لاعبا في صفوف إنتر وليفربول وأخيرا برشلونة.

خاض كوتينيو 13 مباراة أمام توتنام فاز في 7 و تعادل 4 وخسر مرتين فقط، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

لعب كوتينيو مع إنتر ضد توتنام في دوري أبطال أوروبا موسم 2010 - 2011 في دور المجموعات، وفاز ذهابا 4-3 وصنع هدفا بينما خسر إيابا 1-3.

ومع برشلونة كانت المواجهة أيضا في دوري الأبطال الموسم الماضي وفاز برشلونة خارج ملعبه 2-4 وسجل كوتينيو هدفا وصنع آخر وفي الإياب حسمت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

أما مع ليفربول فلعب كوتينيو 9 مباريات ضد توتنام جميعهم في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وفاز في 5 وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة فقط في المواجهة الأخيرة مع النادي الإنجليزي.

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