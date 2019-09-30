تقرير: أرسنال يستعد للتخلص من أوزيل في يناير

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 12:07

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال

يستعد نادي أرسنال للتخلص من خدمات مسعود أوزيل لاعب وسط ميدانه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال التقرير إن أوزيل قد خرج تماما من حسابات أوناي إيمري مدرب الفريق، والنادي يرغب في إعارة صاحب الـ30 عاما والاستماع لعروض الفرق الراغبة في ضمه.

ولم يشارك أوزيل سوى في مباراتين خلال الموسم الجاري، مباراة في الدوري الإنجليزي وأخرى في كأس الرابطة ولعب 71 دقيقة في كل مباراة بمجموع 142 دقيقة.

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وانضم النجم الألماني إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

أوزيل لعب بقميص أرسنال في 233 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 43 هدفا وصنع 74 آخرين.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين.

أوزيل واجه مانشستر يونايتد في 13 مباراة فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 4، منها مباراتين بقميص ريال مدريد فريقه السابق وتعادل مباراة وفاز أخرى، أما بقميص أرسنال فلعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل 3 وخسر 4.

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