دورتموند: لم نتخذ قرارا بشأن سانشو بعد ولن يستمر طويلا

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

قال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن إدارة فريقه لم تتأخذ أي قرار بشأن مستقبل جادون سانشو مع الفريق، مشيرا إلى أنه لن يستمر لفترة طويلة معهم. وذلك في تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وصرح زروك قائلا: "لم نتخذ قرارا بعد بشأن مستقبل جادون سانشو أو تجديد عقده".

وأضاف "لست بحاجة لأن تكون نبيا لتعلم أنه لن يلعب معنا لـ5 أعوام أخرى".

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وارتبط صاحب الـ19 عاما بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق إلى أن النادي الإنجليزي قد فشل فعليا في ضم اللاعب خلال السوق الصيفية الماضية.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى بوروسيا دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 بمبلغ 7.84 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

ولعب سانشو بقميص أسود الفيستفاليا في 64 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 29 آخرين.

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