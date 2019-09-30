تقرير: صراع إيطالي على ماتيتش

ليس فقط يوفنتوس الذي يريد اللاعب الصربي، مدربه السابق أيضا يأمل الحصول على خدماته في إنتر ميلان، وفقا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد

نيمانيا ماتيتش، يعاني من ملازمة دكة البدلاء في مانشستر يونايتد، ولا ينوي تجديد عقده مع فريق الشياطين الحمر.

وينتهي عقد ماتيتش (31 عاما) في 2020.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة صن الإنجليزية إن يوفنتوس يريد اللاعب بعدما ينتهي عقده مع يونايتد.

والآن، إنتر دخل على الخط، ووجود أنطونيو كونتي في مقعد الرجل الأول قد يحول وجهة ماتيتش من تورينو إلى ميلانو.

ولعب ماتيتش في تشيلسي تحت قيادة كونتي وتوج بالدوري الإنجليزي في موسم 2016-2017.

وارتدى ماتيتش قميص تشيلسي لمدة سنتين ونصف ويلعب في يونايتد منذ 2017.

وشارك لاعب الوسط في 250 دقيقة فقط مع يونايتد بالموسم الحالي، لا يجد مكانا أساسيا في ظل اعتماد المدرب أولي جونار سولشاير على بول بوجبا وسكوت مكتوميناي.

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