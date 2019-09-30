سولشاير: روما لم تبن في يوم ولا نحتاج عالم صواريخ لندرك حاجتنا إلى مهاجم

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن موقف فريقه مختلف عن العام الماضي مشيرا إلى وجود رغبة لدى اللاعبين، وواصفا موقفه بأن مدينة روما لم تبن في يوم وهو ما أوضحه منذ توليه المهمة.

وصرح المدرب النرويجي لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "موقفنا ليس مثل العام الماضي، لا يوجد افتقار للرغبة هنا".

وأضاف "بالنسبة لنا، نحن نبني ثقافة جديدة وفريق جديد ونوحد اللاعبين، هل هي الوظيفة التي توقعتها؟ نعم، لم أقل قط إن تلك وظيفة إصلاح سريعة، إنها خطوة بعد خطوة".

وواصل "بالطبع مررنا ببعض العقبات في الطريق، لم أقل إن ذلك سيتم بسرعة، روما لم تبن في يوم".

مصطلح "روما لم تبن في يوم" وجد لأول مرة في الأشعار الفرنسية للعصور الوسطى ونشر في عام 1190، واستخدم لأول مرة في إنجلترا عام 1545، إلى أن قررت الملكة إليزابيث الأولى استخدامه في زيارة إلى كامبريدج عام 1564 ومنذ ذلك الحين وهو مثل دارج في اللغة.

وأكمل "نحن بحاجة للوقت والسلوك والأولاد كانوا رائعين، يجب أن نستمر في العمل على تطوير التفاهم والعلاقات بين جميع اللاعبين والأسلوب الذي نرغب في اللعب به".

سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا لجوزيه مورينيو المقال في شهر ديسمبر الماضي قبل أن يتم تعيين بشكل رسمي بعد ذلك، وقاد الفريق لربع نهائي دوري الأبطال قبل توديع المسابقة أمام برشلونة، والمركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق 4 عن أرسنال الخامس.

وواصل نجم مانشستر يونايتد السابق قائلا: "أعتقد أن العمل الشاق مهم، لكن يجب أن يكون عملا صحيحا، إن نظرت إلى آرون بيساكا ودان جيمس كلاهما في الـ21 من عمره انضما حديثا ويقومان بعمل رائع، لا نتوقع منهما أن يكونا قائدين حاليا، لكنهم سيستمرون مع الفريق لأعوام كثيرة".

وتابع "هاري ماجواير لاعب مختلف، مدافع أردنا ضمه، وشعرنا أنه القطعة الناقصة في الأحجية في خط الدفاع، انضم من أجل الوقت الحالي والمستقبل لأنه في الـ26 من عمره، أنا مسرور بهذا الثلاثي حاليا وفي المستقبل".

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن مستقبله مع الفريق قائلا: "لا أشك في قدراتي أبدا، إن شككت في نفسي فبقية العالم سيفعل المثل".

وتابع "نؤمن بما نفعله في الفريق لذلك نخوض العديد من النقاشات سويا".

واسترسل "مانشستر سيتي وليفربول كانا بعيدين تماما عن بقية فرق الدوري في الموسم الماضي".

وأكمل "أعتقد أننا يجب أن نكون حولهم، تشيلسي يمر بفترة مماثلة لنا في إعادة البناء، وأرسنال وتوتنام ونحن وليستر سيتي، توجد العديد من الفرق ترغب في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، هذا هو مكاننا حول تلك الأمكان".

وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الماضية من مضيفه وست هام بنتيجة 2-0، ورصدت الكاميرات فيل جونز مدافع الفريق وهو يقول: "سيُقال في الصباح" في إشارة إلى إقالة مدربه سولشاير. (طالع التفاصيل)

مدرب مانشستر يونايتد تحدث عن النقص الذي يعاني منه الفريق في مركز المهاجم قائلا: "روميلو لم يرغب في التواجد معنا، ما الفكرة في تواجد لاعبين لا يرغبون في الاستمرار معنا؟".

وواصل "كان هناك بعض المهاجمين المتاحين لكنهم لم يكونوا من نرغب في ضمهم، إن وجدنا من يلائمنا كنا سنحاول ضمه".

وأتم "برحيل روميلو وأليكسيس لا يجب أن تكون عالم صواريخ لكي تعلم أننا نبحث عن بعض الإبداع والأهداف وضم مهاجم خلال الفترة التي سنقرر فيها ضم لاعبين".

ويتواجد حاليا في مركز المهاجم لدى مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد المصاب صاحب الـ21 عاما وماسون جرينوود صاحب الـ17 عاما.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الإثنين في التاسعة مساء على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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