دالجليش: كلوب باق في ليفربول.. وحين يرحل سيخلفه جيرارد

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

كلوب - جيرارد

لا يعتقد كيني دالجليش أيقونة ليفربول السابق أن يورجن كلوب سيرحل قريبا عن تدريب الفريق، لكنه يتوقع أنه حين يحدث ذلك سيكون ستيفن جيرارد هو خليفة الأخير في مقعد الرجل الأول بالنادي الإنجليزي.

وقال الاسكتلندي في حوار مع صحيفة The Sunday Post:"ما قاله كلوب هو ما يدور في خلد غالبية مشجعي ليفربول (توقعه أن يخلفه جيرارد). لكن لنكن واضحين. كلوب باق، ولا يريد أحد في النادي رؤيته يرحل".

وواصل "في مرحلة ما، الكل يحتاج للراحة، وقت لالتقاط الأنفاس واستعادة الطاقة. حين يحدث ذلك، جيرارد، أنا متأكد نوعا ما، سيفكر فيه الجميع بليفربول".

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ويقضي كلوب موسمه الخامس مع ليفربول، بلغ مع النادي مكانة رائعة وبات ندا قويا على الصعيدين المحلي والقاري.

وقاد كلوب الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، اللقب السادس في تاريخ النادي الإنجليزي.

ورشح كلوب أن يخلفه جيرارد في قيادة الفريق لكنه حديثه لم يلمح فيه إلى رحيله قريبا عن النادي.

ويقود جيرارد، الذي يعد من أفضل نجوم ليفربول عبر التاريخ، فريق رينجرز الاسكتلندي منذ إبريل 2018.

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