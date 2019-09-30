لاعب ليفربول: لم نكن في أفضل أيامنا أمام شيفيلد لكن الحظ وقف بجانبنا

اعترف جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن وقوف الحظ بجانبه في التسديدة التي جاء منها هدف ليفربول الوحيد في مباراة الريدز ضد شيفيلد يونايتد كان العامل الأبرز للفوز وليس أداء اللاعبين.

كان فينالدوم قد أحرز هدفًا في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليقود ليفربول لتحقيق الفوز السابع تواليًا هذا الموسم والـ16 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "أحيانًا تحتاج لوقوف الحظ بجانبك. لقد كنت محظوظًا ولم يوفق حارس المرمى في التصدي للكرة. في بعض الأحيان تحتاج لمثل هذه اللحظات".

وعن المباراة نفسها، أوضح لاعب الوسط الهولندي: "شيفيلد يلعبون بشغف كبير. لقد تحلوا بروح قتالية عالية وعندما أتيحت لهم الفرصة لعبوا كرة قدم جيدة، ولكننا لم نكن في أفضل أيامنا. لم نقم بالضغط بشكل مناسب وافتقدنا للدقة اللازمة والإيقاع السريع.

تجدر الإشارة إلى أن تسديدة فينالدوم التي جاء منها هدف المباراة الوحيد كانت هي الأولى لليفربول على المرمى، حيث وجد لاعبو الريدز صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المتكتل لشيفيلد يونايتد.

وأضاف "كنا نرغب في خلق المزيد من الفرص، ولكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية. لم نظهر بأفضل مستوى لنا، وحتى الفرص التي سنحت لنا كانت نتيجة ارتكابهم لبعض الأخطاء".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا "الأمر الأهم هو حصدنا للنقاط الثلاث، ففي هذه المرحلة المبكرة من عمر الموسم، نحتاج لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط".

ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.





























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