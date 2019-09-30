بعد مانشستر يونايتد.. هوندا يعرض خدماته على ميلان

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

هوندا - اليابان

قدّم كيوسوكي هوندا لاعب منتخب اليابان عرضا لفريق ميلان من أجل الانضمام إليه ومساعدته بعدما فعل ذلك مع مانشستر يونايتد.

وسقط ميلان أمام فيورنتينا 1-3 ليخسر مباراته الثالثة على التوالي ويهبط للمركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وكتب هوندا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في رسالة إلى ميلان: "دائما ما كنت أريد مساعدتكم، اتصلوا بي عندما تحتاجون إليّ".

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وسبق لهوندا اللعب لفريق ميلان في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2017.

وشارك هوندا في 92 مباراة مع الفريق الإيطالي وسجل11 هدفا وصنع 14 آخرين.

ويعتبر هوندا لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع ملبورن الأسترالي الصيف الماضي.

وكان هوندا منذ أيام قد كتب رسالة أخرى لكن إلى مانشستر يونايتد لعرض خدماته عليهم.

وكتب وقتها هوندا: "امنحوني عرضا، لا أريد المال ولكن احتاج للعب مع فريق رائع ونجوم رائعين".

ولعب هوندا 98 مباراة دولية مع اليابان وسجل 37 هدفا.

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