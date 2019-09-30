بعد مانشستر يونايتد.. هوندا يعرض خدماته على ميلان

قدّم كيوسوكي هوندا لاعب منتخب اليابان عرضا لفريق ميلان من أجل الانضمام إليه ومساعدته بعدما فعل ذلك مع مانشستر يونايتد.

وسقط ميلان أمام فيورنتينا 1-3 ليخسر مباراته الثالثة على التوالي ويهبط للمركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وكتب هوندا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في رسالة إلى ميلان: "دائما ما كنت أريد مساعدتكم، اتصلوا بي عندما تحتاجون إليّ".

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

وسبق لهوندا اللعب لفريق ميلان في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2017.

وشارك هوندا في 92 مباراة مع الفريق الإيطالي وسجل11 هدفا وصنع 14 آخرين.

ويعتبر هوندا لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع ملبورن الأسترالي الصيف الماضي.

وكان هوندا منذ أيام قد كتب رسالة أخرى لكن إلى مانشستر يونايتد لعرض خدماته عليهم.

وكتب وقتها هوندا: "امنحوني عرضا، لا أريد المال ولكن احتاج للعب مع فريق رائع ونجوم رائعين".

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019

ولعب هوندا 98 مباراة دولية مع اليابان وسجل 37 هدفا.

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