كلوب عن اقترابه من رقم سيتي: سلسلة الانتصارات تحققت بالتركيز على المهمة المقبلة

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن المسيرة الرائعة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز سببها تركيزه باستمرار على المباراة المقبلة والاستعداد لها بأفضل شكل ممكن.

ويقترب ليفربول من رقم قياسي يحمله مانشستر سيتي، ألا وهو الفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري، رصيد الأول يتوقف حاليا عند 16 مباراة.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"أحاول فهم كيف يفكر الناس في الأمر، بالنسبة لي لا أهتم بالأرقام لكي أكون صريحا. إنه رقم فقط. تستطيع فقط تحقيق هذه المسيرة الرائعة إذا فكرت دائما في المهمة المقبلة. المهمة المقبلة بالنسبة لنا هي سالزبورج".

ويستضيف ليفربول فريق ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويدخل حامل اللقب المباراة منتشيا بانتصارين محليين في الدوري على تشيلسي وشيفيلد يونايتد جعلاه محتفظا بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب البطولة بعد انقضاء 7 جولات.

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "هناك دائما قصة تستطيع تحقيقها. بالنسبة لنا، دائما يتعلق الأمر بعدد المباريات التي فزنا بها. حتى لو لم يقل الناس ذلك، يظنون أن هناك لحظة ستخسر فيها. حين نواجه سالزبورج أو ليستر سيتي، سيتحدثون عن آخر مباراة خسرنا فيها على ملعبنا، لكننا لا نهتم بذلك".

وأتم "نحاول فقط تقديم أفضل ما لدينا".

وإذا أراد ليفربول تخطي رقم سيتي، عليه الإطاحة بليستر ثم التغلب على المنافسين القويين مانشستر يونايتد وتوتنام.

ويأمل ليفربول مواصلة تصدره للدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990.

وكان ليفربول منافسا شرسا على اللقب في الموسم الماضي لكن خسره بفارق نقطة لصالح سيتي الذي يقوده العبقري جوسيب جوارديولا.

ويستضيف ليفربول فريق سالزبورج ثم يلعب ضد ضيفه ليستر في الدوري.





























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