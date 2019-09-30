إيهاب جلال: لاعبو المصري استسهلوا ماليندي.. وأرضية برج العرب غير مريحة

يرى إيهاب جلال المدير الفني للمصري، أن لاعبيه استسهلوا مواجهة ماليندي التي عبروا من خلالها إلى الدور التالي في كأس الكونفدرالية.

المصري جدد انتصاره على ماليندي الزنجباري 3-1، على استاد برج العرب أمس الأحد في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، بعد أن هزمه ذهابا في ملعبه 4-1. (طالع التفاصيل)

وصرح جلال عبر قناة تايم سبورتس: "نتيجة مباراة الذهاب بالفوز 4-1 في زنجبار أراحت اللاعبين ومنحتنا أيضا فرصة لإشراك عناصر أخرى خاصة أنه تنتظرنا مباريات قوية في الدوري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري يومي الأربعاء والسبت".

وأضاف "إراحة اللاعبين خطوة مهمة كما حققنا المطلوب بالتأهل، ولكن كان هناك حالة من الاستسهال، كما أن أرضية ملعب برج العرب لم تكن مريحة للاعبي المصري ومختلفة جدا عن ملعب السويس، لذا ألتمس بعض العذر للاعبين".

واستدرك المدير الفني للمصري "لكن يبقى استسهال المباراة السبب وراء ظن فريق ماليندي أن لديه فرصة في التأهل".

وأشار إيهاب جلال "ننتظر الأندية الخارجة من دوري الأبطال، وبالتأكيد ستكون مباراة الملحق أصعب، ولكن فريقي مستواه يزيد مع صعوبة اللقاءات".

وأتم تصريحاته في شأن آخر بقوله "كل مباريات الدوري مهمة، قدمنا أداء جيدا أمام حرس الحدود رغم النقص العددي، ولكن النتيجة لم تكن جيدة، عندما نبني فريقا يتطلع للانتصارات، لابد أن يسعى للفوز حتى إذا لعب بعشرة لاعبين، ويحزن لضياع نقطتين".

اختر تشكيل المصري لمواجهة دربي القناة أمام الإسماعيلي

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