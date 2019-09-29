نسخة نارية منتظرة من دوري الأبطال.. هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة؟

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

نسخة نارية منتظرة لإفريقيا

انتهى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بإعلان وصول 16 فريقا لمجموعات دوري الأبطال.

الأهلي لم يجد أي صعوبة في تخطي عقبة كانو سبورت ليصل لدور المجموعات.

الزمالك لم يجد منافسه في ملعب برج العرب، قبل أن يعلن النادي وصوله لدور المجموعات بسبب "انسحاب جينيراسيون فوت"، في انتظار القرار الرسمي من الاتحاد الإفريقي.

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البطل الترجي التونسي والوصيف الوداد الرياضي المغربي عبرا أيضا لدور المجموعات، ونجح النجم الساحلي في قلب الموازين أمام أشانتي كوتوكو الغاني لينتصر 3-0 ويعوض الخسارة 2-0 ويتأهل.

نسخة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ستشهد تواجد 12 بطلا سابقا للمسابقة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة.

ومن المنتظر أن يكون تصنيف الأندية الـ 16 على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي – الترجي التونسي – الوداد المغربي – مازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: الزمالك – صن داونز – النجم الساحلي التونسي – اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثالث: الهلال السوداني – الرجاء المغربي – زيسكو الزامبي – فيتا كلوب الكونغولي.

المستوى الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – بترو أتليتكو الأنجولي – بلاتينوم الزيمبابوي - بريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

وتقام قرعة دور مجموعات إفريقيا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، قرعة قد تشهد وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

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