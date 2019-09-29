بالفيديو - المصري يتلاعب بماليندي "المستسلم" ويعبر إلى ملحق الكونفدرالية

عبر النادي المصري إلى دور الملحق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما كرر فوزه على ماليندي المتواضع يوم الأحد في إياب دور الـ32 بنتيجة 3-1.

وخاض المصري ربما أسهل مباراة قارية في تاريخه ولم يجد أدنى صعوبة في التفوق على بطل زنجبار الذي بدا مستسلما تماما بعد سقوطه في ملعبه بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب.

ويتعرف المصري على منافسه التالي حين تجري قرعة الملحق في 9 أكتوبر المقبل، وسيواجه النادي البورسعيدي فريقا ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32.

مباراة رسمية أم ودية؟

نظرا لسهولة المباراة قرر المدرب إيهاب جلال إراحة العديد من عناصره الأساسية مثل فريد شوقي وسعيدو سيمبوري ومحمود وادي.

سيطر مبكرا على المواجهة وساعده على ذلك تراجع ماليندي الذي سعى للخروج من ملعب برج العرب بأقل خسائر ممكنة.

وما هي إلا 4 دقائق حتى هز المصري شباك ضيفه بهدف سجله أحمد ياسر بعد تمريرة عرضية من اليسار نفذها عمر كمال.

وأهدر لاعبو المصري فرصا كثيرة كادت تزيد غلتهم من الأهداف، وفي المقابل استغل ماليندي قلة تركيز المضيف ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 بضربة رأس لإبراهيم علي إثر ركلة حرة.

وعاد المصري للمقدمة مرة أخرى بهدف ثان لياسر الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 55.

وكان النيجيري أوستن أموتو على موعد مع أول أهدافه القارية حين انفرد بالمرمى وسدد على يسار الحارس في الدقيقة 60.

ووسط استسلام تام لماليندي انتهت المواجهة وبقيت للمصري خطوة قبل التأهل لدور المجموعات.

والملحق مواجهة إقصائية يتأهل الفائز فيها إلى دور المجموعات الذي يشارك فيه 16 فريقا.

والزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية بفوزه في الموسم الماضي على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح.

ويبدأ المصري من الآن الاستعداد لمواجهة مرتقبة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز، مباراة يأمل فيها نتيجة إيجابية تعوض فقدانه لنقطتين بالتعادل في الجولة الأولى أمام حرس الحدود بهدف لمثله.

ويتطلع المصري لتقديم موسم طيب مع مدربه إيهاب جلال، الذي سعى منتخب مصر للحصول عليه قبل أن يتعاقد مع حسام البدري.

وقدم المصري مباريات طيبة تحت قيادة جلال في الموسم الماضي واستطاع احتلال المركز الرابع في الدوري ليتأهل للمشاركة في الكونفدرالية.

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