الإسماعيلي يواجه المصري في برج العرب بدون جمهور

تلقى نادي الإسماعيلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة يخطره من خلاله بإقامة لقاء الفريق أمام المصري في ملعب برج العرب.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة بدون حضور جماهيري "لدواع أمنية" وفقا لما أعلنه الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد خاطب اتحاد الكرة في وقت سابق من أجل تغيير ملعب المباراة، "إلا أنه لم توجد أي استجابة"، وفقا لما نشره الإسماعيلي.

وتحدث صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي في وقت سابق مع FilGoal.com قائلا: "مواجهة المصري في برج العرب تُرهقنا بدنيا وماديا".

وأضاف "كنا نطالب باللعب في السويس أو الكلية الحربية وخصوصا أننا سنلعب يوم السبت أمام دجلة في القاهرة بعد مواجهة المصري يوم الأربعاء".

وخسر الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي بهدف مقابل لا شيء ولكن انتصاره ذهابا 4-2 أوصله لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

وفي الدوري نجح الإسماعيلي في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى أمام الجونة بهدف مقابل لا شيء.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ركلة جزاء وطرد واعتراضات بالجملة على إبراهيم نور الدين.. النجم لمجموعات إفريقيا

الأهلي يغرّم صالح جمعة لتغيبه عن تدريب المستبعدين

صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير

بالفيديو في إفريقيا – مازيمبي ينجو بصعوبة.. واتحاد العاصمة يتخطى جور ماهيا لدور المجموعات