الإسماعيلي يخسر ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة العربية

رغم الخسارة أمام أهلي بنغازي الليبي بهدف مقابل لا شيء، إلا أن الإسماعيلي نجح في خطف بطاقة الوصول لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستغل الإسماعيلي انتصاره ذهابا 4-2 ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3 إلى الدور التالي من البطولة العربية.

هدف أهلي بنغازي الوحيد جاء في الدقيقة 81 من رأسية قوية من بوبكر محمد.

ولكن رأسية بوبكر لم تكن كافية لإرسال أهلي بنغازي لدور الـ 16 من البطولة العربية بسبب الخسارة ذهابا في الإسماعيلية 4-2.

🎥 من مدينة #المنستير التونسية | شاهد ⚽ هدف اهلي بنغازي الأول.. #اهلي_بنغازي_الليبي : 1 - بوبكر محمد (82) #الإسماعيلي_المصري: 0 إياب #دور_32 - نتيجة مباراة الذهاب: (4 للاسماعيلي 2 لأهلي بنغازي).#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/t25I5m3UVb — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 27, 2019

ووصل الإسماعيلي لدور الـ 16 من البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما وصل لنفس الدور النسخة الماضية.

وفشل الإسماعيلي في النسخة الماضية من البطولة في تخطي عقبة الرجاء المغربي في دور الـ 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وينتظر الإسماعيلي تحديد منافسه في دور الـ 16 بعد اكتمال عقد المتأهلين من دور الـ 32.

ويعد الإسماعيلي هو ممثل مصر الثاني في البطولة مع الاتحاد السكندري الذي نجح في الوصول لنفس الدور بعد تخطي العربي الكويتي.





















طالع أيضا

بيان رسمي من الزمالك بخصوص لقاء جينيراسيون فوت

الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

ثلاثي يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر

أول لقاء مؤجل في الدوري المصري

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا