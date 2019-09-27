الإسماعيلي يخسر ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة العربية

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

رغم الخسارة أمام أهلي بنغازي الليبي بهدف مقابل لا شيء، إلا أن الإسماعيلي نجح في خطف بطاقة الوصول لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستغل الإسماعيلي انتصاره ذهابا 4-2 ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3 إلى الدور التالي من البطولة العربية.

هدف أهلي بنغازي الوحيد جاء في الدقيقة 81 من رأسية قوية من بوبكر محمد.

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ولكن رأسية بوبكر لم تكن كافية لإرسال أهلي بنغازي لدور الـ 16 من البطولة العربية بسبب الخسارة ذهابا في الإسماعيلية 4-2.

ووصل الإسماعيلي لدور الـ 16 من البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما وصل لنفس الدور النسخة الماضية.

وفشل الإسماعيلي في النسخة الماضية من البطولة في تخطي عقبة الرجاء المغربي في دور الـ 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وينتظر الإسماعيلي تحديد منافسه في دور الـ 16 بعد اكتمال عقد المتأهلين من دور الـ 32.

ويعد الإسماعيلي هو ممثل مصر الثاني في البطولة مع الاتحاد السكندري الذي نجح في الوصول لنفس الدور بعد تخطي العربي الكويتي.

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