وردة: الجمهور هددني وسب عائلتي.. وهدفي غير مهم

كشف عمرو وردة لاعب لاريسا عن كواليس ما حدث في انتصار فريقه المجنون على أريس في الدوري اليوناني.

وردة كان بطلا لانتصار لاريسا 3-2 على أريس أمس السبت، رغم تأخره بهدفين نظيفين في الدقائق الأولى. (طالع التفاصيل)

صانع الألعاب المصري صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث، وتحصل على بطاقة صفراء بعد احتفال استفزازي لجمهور الخصم.

وقال وردة بعد اللقاء في تصريحات نقلها موقع Voria اليوناني: "أنا سعيد لأننا حققنا الفوز وحصدنا النقاط الثلاث، لا يهم هدفي أو تمريرتي الحاسمة، بل المهم هو الفوز. سنعود إلى لاريسا بعد أن جعلنا المدينة سعيدة، هذا هو المهم".

وأكمل: "أنا لا أخسر أبدلا في خاريلاو، سجلت هدفا وفزنا".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ وارتكبنا خطأين، بعدها قدمنا أفضل ما لدينا لمحاولة معادلة النتيجة، وفي الشوط الثاني تقدمنا بهدف ثالث".

وأبدى وردة ارتياحه لتواجده في لاريسا معارا من باوك: "أنا سعيد هنا، كل اللاعبين اعتبروني شقيقهم منذ البداية، ولهذا أعطي 100%".

وشدد: "الكل يحترمني ويحبني، أشعر أنهم يقدرونني وأريد إعطاء كل شيء. المدرب يحترمني ويساندني".

وتحوّل وردة للحديث عن واقعة البطاقة الصفراء التي أعقبها باعتذار لجماهير فريق أريس: "أنا ذكي، لن أحصل على بطاقة صفراء وأكرر فعلتي بعدها. أتفهم انفعال الجمهور، هتفوا ضدي قائلين: ننتظرك في خاريلاو".

وأتم: "لقد سبوا عائلتي، أتفهم ما تفعله الجماهير هنا في اليونان، ولكني أحترمهم، ولذا أعتذر عن رد فعلي".

وردة سجل هدفه الأول بقميص لاريسا، في ظهوره الثالث مع الفريق بعد انتقاله إليه معارا من باوك في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

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