لامبارد بعد الخروج بشباك نظيفة أمام برايتون: تماسكنا على عكس البدايات

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

لامبارد بعد مواجهة برايتون

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه نجح في التماسك أمام برايتون على النقيض من بدايات مشوار البلوز.

النادي اللندني فاز على برايتون بهدفين نظيفين وخرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ بداية مشوار فرانكي مع الفريق.

ولامبارد قال عقب المباراة: "ظهرنا متماسكين ومحترفين أمام برايتون، ونجحنا في الثبات على نفس المستوى لـ90 دقيقة، وهو ما اختلف مقارنة بمبارياتنا في البداية".

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وأشاد في مؤتمره الصحفي بلاعب الوسط البرازيلي "جورجينيو قائد بالفطرة على أرض الملعب، واللاعبون الصغار عليهم أن يتخذوه كقدوة".

وعن موقف نجولو كانتي من المشاركة مستقبلا بسبب الإصابة "لم يجدر المجازفة بكانتي في المواجهة ولكنه يملك فرصة للمشاركة أمام ليل الأسبوع المقبل في دوري الأبطال".

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انتصر تشيلسي لأول مرة على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، عندما أسقط برايتون.

ثنائية تشيلسي جاءت في الشوط الثاني عن طريق جورجينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 50 وويليان في الدقيقة 76.

ووصل تشيلسي للنقطة الـ 11 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.

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