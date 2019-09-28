4 أشياء تعلمناها من مواجهة تشيلسي وبرايتون.. شباك نظيفة وتوقف أبراهام

بشباك نظيفة وبتألق أبناء الأكاديمية حقق تشيلسي انتصاره الأول على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي.

بثنائية دون رد فاز تشيلسي على برايتون في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز ليحصد النقطة 11 ويحتل المركز السادس بشكل مؤقت.

انتصار تشيلسي جاء بعدما حصل ميسون ماونت على ركلة جزاء نفذها جورجينيو، وتسجيل ويليان لهدف بصناعة من كالوم هودوسن أودوي مع تألق لفيكايو توموري في خط الدفاع ليترك أبناء أكاديمية الفريق بصمتهم في الانتصار.

FIlGoal.com يقدم 4 أشياء تعلمناها من المواجهة..

شباك نظيفة لأول مرة

أخيرا نجح تشيلسي في الخروج بشباك نظيفة في مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما استقبل 13 هدفا في المباريات الـ6 السابقة.

عدم تلقى أي أهداف يأتي في المقام الأول لتألق توموري بشكل كبير في خط الدفاع، بالإضافة للحارس كيبا أريزابالاجا الذي قام بدور الليبرو ومنع برايتون من فرصة خطيرة.

لكن برايتون لم يكن له أي مخالب هجومية خلال اللقاء، ويكفي إن التسديدة الوحيدة التي كانت بين القائمين والعارضة على مرمى تشيلسي جاءت في بدل من الضائع للشوط الثاني من المباراة.

كما أن برايتون لم يُسدد أي تسديدة على مرمى تشيلسي حتى الدقيقة 64.

الكرات العرضية أزمة تشيلسي

رغم إن برايتون لم يهدد مرمى تشيلسي خلال اللقاء، إلا أن كل كرة عرضية من جانب كتيبة المدرب جراهام بوتر كانت بمثابة فرصة خطيرة على الفريق اللندني.

ورغم طول قامة توموري وكريستينسن وماركوس ألونسو إلا أن الثلاثي لم يستطع التعامل مع الكرات العالية التي تهدد مرمى تشيلسي، منها الكرة التي فاز بدين بيرن وجاءت في العارضة.

وخلال المباراة لم يصنع برايتون إلا 7 فرص فقط للتسجيل، كلها جاءت عن طريق جانبي الملعب ومن كرات عرضية.

أماكن فرص برايتون.

توقف أبراهام

بعد البداية القوية لتامي أبراهام مع تشيلسي وتسجيله لـ7 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، فشل المهاجم الإنجليزي الشاب في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

ضد برايتون أضاع أبراهام فرصة محققة للتسجيل كادت أن تجعل تشيلسي يقتل المباراة مبكرا.

وسدد أبراهام 5 مرات خلال اللقاء، منهم 3 كرات بين القائمين والعارضة، لكنها افتقدت للدقة، منها تلك الفرصة التي حصل عليها بعد تمريرة رائعة من ماتيو كوفاسيتش وأهدرها بغرابة شديدة.

إلا أن أبراهام قدم فرصتين للتسجيل لزملائه قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 84 تاركا مكانه لميتشي باتشواي.

ويبدو وأن أبراهام افتقد لبعض من التركيز، فبعدما أهدر انفرادا صريحا ضد ليفربول في المباراة الماضية، عاد وأهدر الفرص خلال مواجهة برايتون.

في الجولة المقبلة سيواجه تشيلسي نظيره ساوثامبتون على ملعب الأخير، في مباراة قد تشهد عودة أبراهام للتسجيل نظرا لضعف دفاع صاحب الأرض الذي استقبل 11 هدفا خلال 7 مباريات.

عودة أودوي

عاد كالوم هودوسن أودوي أخيرا للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة التي لحقت به في ركبته في الموسم الماضي.

وخلال 14 دقيقة فقط شارك فيها هودسون أودوي، قدم نفسه سريعا للامبارد وصنع هدف تأمين الفوز لويليان، كما قدم أكثر من تمريرة رائعة لم تستغل من قبل رفاقه.

عودة الجناح الإنجليزي ستضيف حلول أكثر لتشيلسي في الشق الهجومي في ظل تراحع مستوى بيدرو وتذبذب مستوى ويليان، خصوصا وأن لامبارد يعطي العديد من الفرص لأبناء الأكاديمية.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن

بالصور - بعثة جينيراسيون تصل بتروسبورت.. وإدارة الملعب ترفض طلبهم

بالفيديو - وردة يسجل ويصنع ويستفز الجماهير في عودة مجنونة لفريقه

بالفيديو - سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون