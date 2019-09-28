جوارديولا بعد الفوز على إيفرتون: من المهم تضييق الفارق مع ليفربول

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن أهمية الفوز على إيفرتون تكمن في مواصلة اللحاق بالمتصدر ليفربول.

السماوي انتصر على التوفيز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد العديد من الفرص المهدرة.

وجوارديولا تحدث عقب المباراة قائلا: "ملعب جوديسون بارك دائما صعب، كان من المهم للغاية الانتصار من أجل تقليل الفارق مع ليفربول إلى 5 نقاط".

وعن حارسه إيديرسون مورايش الذي تألق في الزود عن مرماه في أكثر من مناسبة، أشاد "يمتلك إمكانيات مميزة وقد أنقذنا في مناسبتين".

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وأشار المدرب الإسباني "مازلنا في شهر سبتمبر. ليفربول في حالة رائعة للغاية ويلعبون بشكل جيد، نعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة لكن اليوم حصدنا 3 نقاط".

سيتي تقدم أولا عن طريق جابرييل جيسوس قبل أن يتعادل كلافيرت لوين للتوفيز، ثم تألق الجزائري محرز وتبعه رحيم سترلينج بالثالث.

السماوي واصل مطاردة ليفربول رغم فارق الخمس نقاط إذ وصل لنقطته الـ16، فيما تجمد رصيد التوفيز عند 7 نقاط في المركز الـ15.

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