وليد صلاح الدين: الشحات أصبح رقم 1 في الأهلي

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ومحلل قنوات أون سبورت إن حسين الشحات أصبح اللاعب الأهم في صفوف المارد الأحمر في الوقت الحالي.

الشحات في آخر 3 مباريات مع الأهلي نجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة وكان أحد أسباب تتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري.

وقال وليد صلاح الدين: "شخصية اللاعب أهم كثيرا من مهاراته ولذلك يُعجبني للغاية حسين الشحات".

وأوضح عقب لقاء كانو سبورت "الشحات يُعجبني جدا جدا. تعرض لهجوم شديد في بدايته مع الأهلي وجلس فترة على مقاعد البدلاء وغضب بل وعاقبه الأهلي أيضا، ولكنك تشعر بأنه يكافح دائما للحفاظ على مركزه".

وتابع "حسين الشحات هو رقم 1 في الأهلي في الوقت الحالي من وجهة نظري. لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "الشحات ظهر في المباريات الكبيرة مثل الزمالك وكان أحد نجوم المباراة. اللاعب حاضر بشكل جيد جدا على المستوى البدني ويُسجل ويصنع أيضا".

وأشار "شخصية اللاعب مهمة جدا ولذلك على بعض اللاعبين في الأهلي مراجعة حسابتها مع أنفسها".

الأهلي انتصر على كانو سبورت من غينيا الاستوائية برباعية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

رباعية مع ثنائية الذهاب قادت الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا دون عناء يُذكر.

الوافد الجديد أليو ديانج شارك أساسيا لأول مرة مع الأهلي ولم يحتج أكثر من 8 دقائق فقط ليسجل هدفه الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

هدف ديانج انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن يسجل الأهلي ثلاثية في الشوط الثاني.

أهداف الشوط الثاني بدأها جونيور أجايي من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط، قبل أن يسجل حسين الشحات في الدقيقة 55 بعد مرور من حارس المرمى ويتبعه صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من الشحات.





























































































































































































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