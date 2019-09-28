بالفيديو - فرصة كبيرة ضائعة في ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد

كان محاطا بلاعبين كثر لإبعاده تماما عن المرمى، فرصة وحيدة سنحت له كاد معها أن يهز الشباك لكن لم يحالفه الحظ.

محمد صلاح النادي : ليفربول

استمر ليفربول متصدرا بالعلامة الكاملة لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز عسير حققه يوم السبت على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف. مباراة، شارك فيها كالعادة محمد صلاح نجم مصر.

حاول صلاح كثيرا زيادة رصيد أهدافه في البطولة، لكن دفاع شيفيلد قاوم بشدة الهجوم الجارف لليفربول والمتمثل في الثلاثي ساديو ماني وربرتو فيرمينو وصلاح.

إلى أن استقبل هدفا تسبب فيه تصد خاطئ للحارس.

لم يهدد صلاح المرمى كثيرا، لكن الفرصة الأبرز كانت في الدقيقة 78 حين انفرد تماما بالمرمى لكن سدد في قدم الحارس.



























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