بالفيديو - يوفنتوس على قمة إيطاليا مؤقتا بثنائية في سبال

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 17:00

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس

ارتقى يوفنتوس لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه يوم السبت على ضيفه سبال بهدفين دون رد في الجولة السادسة من البطولة.

ولم بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية صعوبة في التفوق على ضيفه المغمور ورفع رصيده إلى 16 نقطة متفوقا على إنتر ميلان بنقطة ويلعب الأخير بعد قليل ضد سامبدوريا.

وسجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 45 وأضاف زميله كريستيانو رونالدو، العائد للمشاركة بعدما غاب عن مباراة بريشيا، الهدف الثاني بضربة رأس أخفق الحارس في التصدي لها في الدقيقة 78.

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وتلقى سبال الهزيمة الخامسة في الموسم وظل في المركز 19 بترتيب البطولة ورصيده 3 نقاط.

ويستضيف يوفنتوس يوم الثلاثاء فريق باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفا على إنتر ميلان في 6 أكتوبر بقمة مرتقبة في الدوري.

بينما يستضيف سبال فريق بارما يوم السبت.

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