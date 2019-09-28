بالفيديو - يوفنتوس على قمة إيطاليا مؤقتا بثنائية في سبال

ارتقى يوفنتوس لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه يوم السبت على ضيفه سبال بهدفين دون رد في الجولة السادسة من البطولة.

ولم بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية صعوبة في التفوق على ضيفه المغمور ورفع رصيده إلى 16 نقطة متفوقا على إنتر ميلان بنقطة ويلعب الأخير بعد قليل ضد سامبدوريا.

وسجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 45 وأضاف زميله كريستيانو رونالدو، العائد للمشاركة بعدما غاب عن مباراة بريشيا، الهدف الثاني بضربة رأس أخفق الحارس في التصدي لها في الدقيقة 78.

📋 بوفون يحرس عرين يوفنتوس أمام سبال ديبالا وكريستيانو يقودا هجوم السيدة العجوز. الويلزي رامسي أساسي للمرة الثالثة بالدوري#السبت_الكروي pic.twitter.com/McTHJjo5Eo — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

وتلقى سبال الهزيمة الخامسة في الموسم وظل في المركز 19 بترتيب البطولة ورصيده 3 نقاط.

ويستضيف يوفنتوس يوم الثلاثاء فريق باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم يحل ضيفا على إنتر ميلان في 6 أكتوبر بقمة مرتقبة في الدوري.

بينما يستضيف سبال فريق بارما يوم السبت.

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