كريم حافظ يتألق في فوز قاسم باشا على دنزيليسبور

تألق كريم حافظ في فوز فريقه قاسم باشا على مضيفه دنزيليسبور بهدف دون رد على استاد توجاي كان نومانوجلو، بالجولة السادسة للدوري التركي.

هاريس هايرادينوفيتش سجل هدف اللقاء الوحيد للضيوف في الشوط الثاني.

ليرفع قاسم باشا رصيده إلى رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد دنزيليسبور عند 8 نقاط في المركز الخامس.

وشارك المصري كريم حافظ في اللقاء بالكامل، ليكون قد لعب كل دقائق الدوري التركي حتى اللحظة باستثناء 8 دقائق في الجولة الرابعة أمام جالاتاسراي.

ولعب حافظ دورا مؤثرا في فوز قاسم باشا اليوم السبت، وأزاح كرة من على خط مرمى فريقه.

الظهير الأيسر صاحب الـ7 مباريات دولية بقميص منتخب مصر، حصل على تقييم 8 من موقع Whoscored كثاني أعلى لاعبي المباراة خلف هايرادينوفيتش مُسجل الهدف.

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