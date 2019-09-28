كلوب بعد الفوز العسير: قبل سنوات كان صعبا علينا الانتصار بهذه الطريقة

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 16:38

كتب : FilGoal

كلوب

أقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بفوزه بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت بهدف سجله جيورجينو فينالدوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد المباراة في تصريحات لقناة BT Sport:"كان فوزا هاما بالنسبة لنا، أتيحت لنا فرص كبيرة. هذه المباريات ليست جميلة وعليك فيها أن تعمل على الظفر بنتيجة طيبة. علينا احترام المنافس، مررنا بلحظات طيبة وكانت مباراة عليك الفوز بها دون التفكير في شيء آخر".

واستمر بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي "فريق واحد استحق الفوز، هو نحن، لكن علينا احترام شيفيلد، كان ندا قويا. كنت محبطا، وبين الشوطين تحدثت عن الأمر. بدأنا اللقاء جيدا، لكن عليك أن تقوم بواجبك مرارا ومرارا. الأمر يتعلق بلغة الجسد، يبدأ اللعب من المدافعين، مثل هذه الأمور الصغيرة تصنع الفارق. شيفيلد عمل بشكل رائع وكان خطيرا".

أخبار متعلقة

بالفيديو - فرصة كبيرة ضائعة في ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد كريم حافظ يتألق في فوز قاسم باشا على دنزيليسبور مباشر في إنجلترا – تشيلسي (1) برايتون (0) جورجينيو والهدف الأووول

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "لست راضيا تماما عن المباراة لكنها انتهت. ركزنا في الكرات الثابتة على مدار 95 دقيقة، لم نقدم أفضل كرة قدم لنا لكن فزنا. قبل سنوات لم نكن نفوز بمثل هذه المباريات. 3 نقاط مهمة. حصدنا للنقاط تباعا أمر طيب".

وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ورفع رصيده إلى 21 نقطة.

وصمد شيفيلد كثيرا قبل أن يخطئ حارسه ويستقبل هدفا في الدقيقة 70.

ويستضيف ليفربول فريق ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويوم السبت يواجه ضيفه ليستر سيتي في الدوري.

طالع أيضا

عنتر وإسلام جابر في قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

ماذا تقول لائحة كاف في أزمة مباراة الزمالك

نيكاراجوا تعتذر لفيفا

محلل أداء الأهلي يقارن فريقه ببايرن ميونيخ

إصابة لاعب شباب مصر بقطع في الرباط الصليبي

جينيراسيون فوت يرفض رسميا مواجهة الزمالك في برج العرب

كلوب ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – الطريق لمجموعات إفريقيا.. الأهلي ضد كانو سبورت 6 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - كلاكيت ثالث مرة.. باريس ينتصر بهدف نيمار 15 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: الفوز أهم من الشباك النظيفة.. وتير شتيجن مذهل 24 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن 30 دقيقة | مصر
التشكيل - ديانج والشيخ وأجايي يقودون الأهلي ضد كانو سبورت 48 دقيقة | مصر
بالفيديو – تشيلسي ينتصر لأول مرة في ستامفورد.. وتوتنام يهرب بالفوز أمام ساوثامبتون 48 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 2 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 3 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك