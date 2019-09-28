كلوب بعد الفوز العسير: قبل سنوات كان صعبا علينا الانتصار بهذه الطريقة

أقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بفوزه بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت بهدف سجله جيورجينو فينالدوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد المباراة في تصريحات لقناة BT Sport:"كان فوزا هاما بالنسبة لنا، أتيحت لنا فرص كبيرة. هذه المباريات ليست جميلة وعليك فيها أن تعمل على الظفر بنتيجة طيبة. علينا احترام المنافس، مررنا بلحظات طيبة وكانت مباراة عليك الفوز بها دون التفكير في شيء آخر".

واستمر بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي "فريق واحد استحق الفوز، هو نحن، لكن علينا احترام شيفيلد، كان ندا قويا. كنت محبطا، وبين الشوطين تحدثت عن الأمر. بدأنا اللقاء جيدا، لكن عليك أن تقوم بواجبك مرارا ومرارا. الأمر يتعلق بلغة الجسد، يبدأ اللعب من المدافعين، مثل هذه الأمور الصغيرة تصنع الفارق. شيفيلد عمل بشكل رائع وكان خطيرا".

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "لست راضيا تماما عن المباراة لكنها انتهت. ركزنا في الكرات الثابتة على مدار 95 دقيقة، لم نقدم أفضل كرة قدم لنا لكن فزنا. قبل سنوات لم نكن نفوز بمثل هذه المباريات. 3 نقاط مهمة. حصدنا للنقاط تباعا أمر طيب".

وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ورفع رصيده إلى 21 نقطة.

وصمد شيفيلد كثيرا قبل أن يخطئ حارسه ويستقبل هدفا في الدقيقة 70.

ويستضيف ليفربول فريق ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويوم السبت يواجه ضيفه ليستر سيتي في الدوري.





























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