مدرب شيفيلد: لن أواسي حارسي بعد الخطأ أمام ليفربول.. يحتاج للعمل

لن يحتضن كريس وايلدر المدير الفني لشيفيلد يونايتد حارس مرمى فريقه بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام ليفربول.

ليفربول انتصر بصعوبة أمام شيفيلد بهدف مقابل لا شيء عن طريق فينالدوم بعد خطأ قاتل من دين هندرسون حارس أصحاب الأرض. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب شيفيلد: "حزين للغاية من النتيجة أمام ليفربول. لم يكونوا في حالتهم المعهودة ولم نستغل ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "كانت لدينا لحظات كبيرة في المباراة ولكننا لم نستغل ذلك، وفي النهاية لم نحصل على النقاط التي كنا نستحقها من المباراة".

وعن خطأ حارس مرماه في لقطة الهدف، قال وايلدر "إذا أراد أن يكون لاعبا محترفنا، فمثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأردف "ولكن إذا أراد اللعب مع فرق أفضل وتمثيل منتخب إنجلترا، فعليه العمل بشكل أكبر. يجب عليه أن يحافظ على تركيزه دائما".

وأكمل حديثه قائلا: "يوم مُحبط بالنسبة له –حارس المرمى- ولكنني لن أواسيه. ببساطة هو يحتاج للعمل بشكل أكبر لتقديم الأفضل".

هدف انتصار ليفربول جاء بفضل تسديدة ضعيفة من فينالدوم فشل دين في التصدي لها لتمر من بين قدميه وتهز الشباك.

خطأ قتل صمود شيفيلد الذي ظهر عنيدا للغاية أمام ليفربول.

وأكمل ليفربول سلسلة اللا هزيمة في الدوري حتى الآن محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.

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