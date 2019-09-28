بيان رسمي – جينيراسيون فوت: اللعب في الإسكندرية مستحيل.. ونطالب باحترام اللوائح

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي، بيانا رسميا يؤكد فيه استحالة مواجهة الزمالك على استاد برج العرب.

ونشر جينيراسيون بيانا عبر الموقع الرسمي، يؤكد فيه تمسكه بحق مواجهة الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وجاء نص بيان جينيراسيون فوت على لسان تالا فال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في النادي كالتالي:

"كان يفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء أمس الجمعة قبل ميعادها بـ24 ساعة كما تقول لائحة البطولة".

وأضاف "لكننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بتأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر".

تالا فال أتبع "كيف يمكن أن نؤجل مباراة قبل ميعادها بـ24 ساعة فقط؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نلعب المباراة في الإسكندرية".

وأتم "متمسكون بحقوقنا، ومستعدون لفعل كل شيء للحصول عليها. نحن نطالب باحترام اللوائح والقوانين".

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل حافلة لتقل فريق جينيراسيون فوت إلى ملعب برج العرب، حيث المكان المقرر للقاء.

وعلى الجهة الأخرى، مازال فريق جينيراسيون فوت يرفض السفر إلى الإسكندرية، ويمتسك بحق خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت مساء اليوم.

الفريق السنغالي ينوي التحرك من الفندق محل إقامتهم في الساعة الخامسة والنصف مساء، إلى ملعب بتروسبورت، حيث كان مقررا أن يقام اللقاء.

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

طالع أيضا

بيان رسمي من الزمالك بخصوص لقاء جينيراسيون فوت

الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

ثلاثي يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر

أول لقاء مؤجل في الدوري المصري

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا