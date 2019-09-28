عنتر وجابر في قائمة الزمالك وغياب حازم وبامبو أمام جينيراسيون فوت

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 14:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الاتحاد

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتشهد المباراة أزمة بين الفريقين على موعد وملعب المباراة في ظل التزم الفريق السنغالي بخوض اللقاء اليوم على ملعب بتروسبورت (طالع التفاصيل).

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ويغيب عن قائمة الفارس البيض كل محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد كل من محمد حسن وكريم بامبو وحازم إمام لأسباب فنية.

كما لم يتواجد الثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم بسبب عدم قيدهم إفريقيًا.

وضمت القائمة 19 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر - أشرف بن شرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

الزمالك يحتاج للفوز بهدف للتأهل للدور التالي بعد الخسارة في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين لهدف.

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