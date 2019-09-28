إصابة لاعب شباب مصر بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 13:07

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - مروان شلبي

تعرض مروان شلبي لاعب منتخب مصر للشباب لإصابة بالغة أثناء معسكر إعداد وسيغيب طويلا عن المشاركة في المباريات مع الفريق وكذلك ناديه الإسماعيلي.

وأصيب مروان، المولود في 2002، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

واستدعى ربيع ياسين مدرب الفريق اللاعب مروان للانتظام في معسكر تتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية وعمان.

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ويستعد منتخب مصر للشباب لتصفيات كأس إفريقيا التي تبدأ العام المقبل وتقام النهائيات في فبراير 2021 بموريتانيا.

وغابت مصر عن البطولة الأخيرة التي استضافتها النيجر وتوجت بها مالي في فبراير الماضي.

وشاركت لآخر مرة في 2017 وغادرت من الدور الأول في زامبيا.

وفازت مصر بكأس إفريقيا للشباب 4 مرات آخرها في 2013 حين قاد الفريق ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب الفراعنة السابق.

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