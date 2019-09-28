حوار في الجول - محلل أداء الأهلي: نُقارن بـ بايرن ميونيخ.. واختيار فايلر موفق

أشاد شعيب شعيب محلل الأداء الجديد في النادي الأهلي، السويسري صاحب الأصول المغربية، بالانضباط واحترافية النادي مقارنا إياها بـ بايرن ميونيخ الألماني، كما كشف أن طبيعة اللاعبين قريبة من الدوري الألماني.

تحدث شعيب لـ FilGoal.com عن تجربته مع الأهلي وعلاقته بريني فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

في البداية أبدى سعادته بالتواجد في الأهلي قائلا: "سعيد للغاية بتواجدي داخل النادي الأهلي العريق صاحب الشعبية الكبيرة".

وعن علاقته بفايلر "تمتد لسنوات طويلة، نحن زملاء ملعب وكان هناك تعاون بيننا في وقت سابق في الدوري البلجيكي وإن لم يكن بشكل رسمي".

كما تحدث عن مشواره كلاعب وتاريخ مواجهاته السابقة "لعبت أمام منتخبات مصر للشباب في الثمانينات لكني لم أواجه الاهلي كلاعب حيث احترفت في أوربا بوقت مبكر".

وأكمل عن تجربة المدرب السويسري في الأهلى "فايلر اختيار موفق للغاية من جانب إدارة النادي الأهلي، مدرب شاب صاحب شخصية قوية وفنيات مميزة واعتقد أنه سوف يحقق نجاحات كبيرة هنا".

وعن عمله "أول يوم عمل لي كان الخميس وبعد 24 ساعة تُوج الفريق بلقب السوبر، الحمد لله على هذه البداية الطيبة".

وأثنى على إدارة النادي "الأهلي يضاهي أكبر أندية أوربا، الاحترافية والانضباط هنا لا يقل عن بايرن ميونيخ الألماني".

وأردف "طبيعة اللاعبين هنا قريبة من الدوري الألماني من حيث البنية القوية والأداء البدني والتفكير المميز في الملعب".

وأتم عن عمله "نحن على متابعة وتحليل المنافسين بشكل مناسب وسوف يظهر تأثير ذلك خلال المباريات".

ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز ذهابا خارج قواعده بهدفين دون رد.

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