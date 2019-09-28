بالفيديو - هدف واحد يكفي.. ليفربول يعود من شيفيلد بانتصار تاريخي ويواصل سلسلته الرائعة

واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي، وفاز على شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين" بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة.

فوز ليفربول تحقق بهدف جورجينيو فينالدوم في الدقيقة الـ70، ورفع رصيدهم للنقطة الـ21 في صدارة ترتيب الدوري من 7 انتصارات في 7 مباريات.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول تاريخيا على أرض شيفيلد يونايتد بعد ثلاث زيارات سابقة. تعادل في اثنين منهم وخسر الثالثة، فيما هو الانتصار الـ16 على التوالي للحُمر في بطولة الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب بدأ اللقاء بالثلاثي محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وساديو ماني أساسي، رغم عودة الأخير من الإصابة مؤخرا.

🔴 كلوب بالقوة الضاربة في تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/YcIoUqWroY — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

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وصف المباراة

على عكس المعتاد. لم تكن بداية المباراة قوية هجوميا لليفربول، وشدد شيفيلد يونايتد من الضغط الهجومي لإدراك التقدم.

ضغط متبادل

البداية في الدقيقة الرابعة بمرتدة سريعة لشيفيلد يونايتد على الجبهة اليسرى بمجهود فردي لأوليفر مكبورني بانطلاقة سريعة واختراق لمنطقة الجزاء ثم تسديدة قوية تصدى لها الحارس أدريان بثبات وأمسك الكرة.

رد ليفربول في الدقيقة السابعة بتمريرة طولية عن طريق جوردان هندرسون لاعب ليفربول من وسط الملعب بإتجاه زميله ساديو مانيه المنطلق خلف مدافعي شيفيلد يونايتد إلا أن كرته خرجت بشكل قوي قليلا ووصلت بشكل مباشر لأحضان الحارس دين هندرسون.

الركنية الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة الـ13 لصالح شيفيلد يونايتد، ونفذت على القائم الأول لكنها مرت إلى خارج الملعب.

على الجهة الأخرى، حصد ليفربول ركنيته الأولى في الدقيقة الـ16 وأبعدها الدفاع بصعوبة.

محاولات شيفيلد يونايتد استمرت في الدقيقة الـ21. محاولة هجومية بعد هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وصلت بالنهاية لكالوم روبينسون على حدود منطقة جزاء ليفربول ليسدد كرة قوية مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيمن للمرمى.

خطورة ليفربول

بدأت الخطورة الحقيقية لليفربول في الدقيقة الـ25. تصويبة خادعة من محمد صلاح، مرت بجانب القائم بقليل.

وكانت الفرصة الأخطر على الإطلاق في الدقيقة الـ34. تمريرة بينية طولية من فيرجيل فان دايك باتجاه زميله ساديو ماني المنطلق خلف مدافعي شيفيلد يونايتد بشكل منفرد تماما بالمرمى، إلا أن السنغالي سدد الكرة بشكل سئ للغاية بعيدا عن مرمى الحارس دين هندرسون.

وسدد أندرو روبيرتسون تسديدة قوية في الدقيقة الـ36، لكنها مرت أيضا بجوار القائم.

ورد شيفيلد يونايتد في الدقيقة الـ37 برأسية من كالوم روبينسون، لكنها مرت بجانب القائم.

ثم بلغت الخطورة مداها في الدقيقة الـ42. مرتدة سريعة لليفربول قادها محمد صلاح، ثم مرر الكرة إلى روبيرتو فيرمينو، والذي بدوره مررها إلى ماني داخل منطقة الست ياردات، لكن تصويبة السنغالي ارتدت من القائم الأيمن قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

شيفيلد يونايتد بدأ الشوط الثاني بقوة أيضا. ركنية في الدقيقة الـ53، نفذت عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى لها أوليفر مكبورني برأسية مرت بالكرة بشكل خطير أعلى العارضة العلوية للمرمى أثناء خروج خاطئ للغاية من الحارس أدريان.

وحاول ترينت أرنولد تكرار هدف الأسبوع الماضي في الدقيقة الـ59 من كرة ثابتة، لكن كرته مرت فوق المرمى هذه المرة.

كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد تدخل في الدقيقة الـ60 وأشرك لي موسيت بدلا من كالوم روبينسون.

ورد يورجن كلوب في الدقيقة الـ63 بدخول ديفوك أوريجي بدلا من جوردان هندرسون.

وسدد أوليفر نوروود في الدقيقة الـ65 لصالح شيفيلد، لكن كرته تصدى لها أدريان سان ميجيل حارس ليفربول بصعوبة.

أخيرا.. هدف

وبعد سلسلة الفرص المهدرة من الفريقين، جاء الهدف أخيرا. وفي الدقيقة الـ70. كرة عرضية أبعدها الدفاع، وتابعها جورجينيو فينالدوم بتصويبة على الطائر ضعيفة، لكن دين هندرسون أخطأ التعامل معها لتسكن الشباك.

شيفيلد حاول التعويض، وشارك ليون كلارك في الدقيقة الـ77 بدلا من أوليفر نوروود.

إهدار صلاح

وكاد محمد صلاح يحسم اللقاء في الدقيقة الـ78. خطأ فادح في دفاعات شيفيلد يونايتد استغله محمد صلاح وتمكن من استخلاص الكرة والانفراد بالمرمى بشكل كامل، لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن في قدم الحارس دين هندرسون لتتحول بالنهاية إلى ركلة ركنية.

وجاء التبديل الثان لليفربول في الدقيقة الـ87 بدخول جيمس ميلنر بدلا من فيرمينو.

صلاح حاول مجددا في الدقيقة الـ89 بتوغل فردي داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد في أجساد المدافعين.

أنتوني تايلور حكم اللقاء احتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وفي الدقيقة الـ93 شارك أوكس تشامبيرلين بدلا من ساديو ماني في آخر تبديلات ليفربول للقاء، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ21 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الـ13 نقطة، لكن قبل مباراة الأخير مع إيفرتون بعد قليل.

وعلى الجهة الأخرى، تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.