بالفيديو – الإعلان الرسمي عن قميص الأهلي الجديد من أمبرو

كشفت شركة أمبرو للملابس الرياضية عن قميص النادي الأهلي الأساسي للموسم الجديد بشكل رسمي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "أمبرو" على فيسبوك، فيديو تكشف فيه عن القميص الجديد للأهلي بمشاركة أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وصالح جمعة.

ويأخذ القميص الدرجة المعتادة من اللون الأحمر المعتاد لقميص الأهلي أساسي.

وكانت صورة مسربة قد كشفت في وقت سابق عن القميصين الثاني والثالث للأهلي، إذ سيأخذ القميص الثاني اللون الأسود، والثالث بلون اللبني.

كان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن ظهوره بالقميص الجديد أمام كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

بيان رسمي من الزمالك بخصوص لقاء جينيراسيون فوت

الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

ثلاثي يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر

أول لقاء مؤجل في الدوري المصري

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا