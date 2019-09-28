مران مستبعدي الأهلي – عمار حمدي يكتفي بجلسة في الجيم.. الأحد راحة من التدريبات

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدون من لقاء كانو سبورت، مرانا قويا صباح اليوم السبت على ملعب النادي بقيادة سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني.

وشارك في المران؛ علي معلول، وسعد سمير، وحسين السيد، وجيرالدو ومحمد محمود، ومحمد عبد المنعم، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق.

واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.

واكتفى عمار حمدي لاعب الفريق الشاب بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم.

من جهة أخرى، قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات غد الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الاثنين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة غدا للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الإنتاج.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء اليوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت جولة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في غينيا الاستوائية.

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