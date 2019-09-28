تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة في حراسة المرمى أمام كانو سبورت

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - صلاح محسن - وليد سليمان

يفاضل ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بين شريف إكرامي أو محمد الشناوي، ليحرس أحدهما المرمى أمام كانو سبورت.

الأهلي يواجه كانو سبورت من غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واستقر فايلر على البدء بصلاح محسن كمهاجم أساسي في اللقاء. من جهة أخرى، سيلعب محمود وحيد على الجانب الأيسر في ظل غياب علي معلول عن القائمة.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت كالتالي:

حارس: شريف إكرامي "محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

أمامهم: أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن.

الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء في غينيا، ولا يحتاج سوى تفادي الخسارة بفارق ثلاثة أهداف لبلوغ دور المجموعات.

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