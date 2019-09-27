إلى مجموعات إفريقيا.. هدف جدلي ينقذ الترجي من فخ تشادي

سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف قاتلا جدليا في الدقيقة 87 أنقذ فريق الترجي التونسي من فخ إليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي انتصر بهدفين مقابل هدف على حساب إليكت سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

بطل إفريقيا الموسم الماضي تعادل في الذهاب خارج ملعبه بهدف لكل فريق، قبل أن يجد نفسه متأخرا في النتيجة في الشوط الأول.

حسن إبراهيم مهاجم فريق إليكت التشادي استغل خطأ من شمس الدين الذوادي لينفرد بمرمى الترجي ويطلق تسديدة قوية هزت الشباك في الدقيقة 36.

هدف جاء عكس مجريات اللعب، وأنهى الشوط الأول لصالح الفريق التشادي.

وفي الشوط الثاني نجح إبراهيما واتارا في إدراك التعادل للترجي في الدقيقة 61 من رأسية متقنة، قبل أن يسجل عبد الرؤوف بن غيث هدفا جدليا في الدقيقة 87 كتب انتصار فريقه.

واعترض لاعبو الفريق التشادي على لقطة الهدف بسبب التسلل وهو الذي أظهرته الإعادة التليفزيونية.

وحافظ الفريق التونسي على تقدمه 2-1 حتى اللحظات الأخيرة لينجح في الوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الترجي التونسي هو ثالث فريق ينجح في الوصول لدور المجموعات هذا الموسم بعد بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وحقق الترجي التونسي لقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات طوال تاريخه.

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