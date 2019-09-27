مدرب الإسماعيلي: غياب الجماهير أثر علينا أمام أهلي بنغازي

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 21:16

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن غياب الحضور الجماهيري أثر على فريقه أمام أهلي بنغازي الليبي.

وخسر الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي بهدف مقابل لا شيء ولكن انتصاره ذهابا 4-2 أوصله لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "حققنا الهدف المطلوب وهو الوصول للدور التالي من البطولة رغم الخسارة".

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وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "غياب الجمهور أثر على مستوانا الفني في المباراة".

وتابع "نحن في مرحلة بناء فريق جديد للإسماعيلي يمزج بين الشباب وعناصر الخبرة".

وأتم "هدفنا إيجاد التوازن بين الشباب وعناصر الخبرة لتقديم عروض أفضل وتحقيق نتائج أفضل".

ووصل الإسماعيلي لدور الـ 16 من البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما وصل لنفس الدور النسخة الماضية.

وفشل الإسماعيلي في النسخة الماضية من البطولة في تخطي عقبة الرجاء المغربي في دور الـ 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وينتظر الإسماعيلي تحديد منافسه في دور الـ 16 بعد اكتمال عقد المتأهلين من دور الـ 32.

ويعد الإسماعيلي هو ممثل مصر الثاني في البطولة مع الاتحاد السكندري الذي نجح في الوصول لنفس الدور بعد تخطي العربي الكويتي.

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