اكتساح أصفر لا يُصدق.. صن داونز ينتصر 11-1 ويصل مجموعات دوري الأبطال

اكتسح فريق صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1 ليصل دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز انتصر خارج ملعبه 5-0، قبل أن يُكرر تعذيبه لـ كوتي دي أور وينتصر عليه 11-1 في لقاء الإياب.

الانتصار 11-1 هو أكبر نتيجة في تاريخ صن داونز طوال مشاركاته في بطولات إفريقيا ولكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

أكبر نتيجة في تاريخ البطولة الإفريقية من نصيب فريق مبيلينجا الجابوني أمام رينيسانس التشادي 13-0 في نسخة 1994.

والآن أصبحت نتيجة صن داونز أمام كوتي دي أور هي ثاني أكبر نتيجة في تاريخ البطولات الإفريقية.

سياندا زواني سجل هدفين في الدقيقتين 9 و74 بينما سجل سيبوسيسو فيلاكازي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21 و24 و39 وسجل كل من سيرينو ومورينا وماديشا ونجكونجا وأفونسو مرة واحدة في الدقائق 19 و43 و47 و57 و82 على الترتيب.

بينما هدف الضيوف الوحيد جاء في الدقيقة 80.

وأصبح صن داونز هو ثاني فريق يضمن الوصول لدور مجموعات دوري إفريقيا بعد بترو أتليتكو الأنجولي.

وشارك صن داونز في 12 مرة سابقة في دوري أبطال إفريقيا ونجح في التتويج مرة باللقب عام 2016.

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