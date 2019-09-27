تقرير: الاتحاد المغربي يرغب في التعاقد مع فيرجسون

يرغب الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقدام أيقونة مانشستر يونايتد التدريبية أليكس فيرجسون، للإشراف الفني على اللعبة، بحسب تقرير لصحيفة "المنتخب" المغربية.

وذكرت الصحيفة الرياضية أنها علمت وفقا لمصادرها أن "الجامعة الملكية المغربية في طريقها للتعاقد مع فيرجسون لشغل منصب مدير التكوين داخل الإدارة الفنية للاتحاد".

وعلمت " المنتخب" بأن ناصر لاركيط المدير التقني السابق للاتحاد المغربي هو من اقترح التعاقد مع فيرجسون، بعد أن تم إعفاء مدير التكوين السابق الويلزي جون بيير مورلان لأسباب صحية.

وتهدف إدارة التكوين في الجامعة المغربية لوضع استراتيجيات تطوير اللعبة وصنع قاعدة من الأسس العلمية تعمم على مختلف الفئات السنية للمنتخبات بهدف استمرار تواجد أجيال قوية في اللعبة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد المغربي فإن إدارة التكوين تهدف لـ "تنظيم عدد كبير من تداريب "فيفا' في (الكرة النسوية، حراس المرمى، المعد البدني، مدربون من مستوى عال، إلخ)".

كما تسعى إلى "توسيع نطاق التكوين للأطر الغير تقنية، كـ (المدراء العامون للأندية ـ المدراء الماليون، الإداريون والقانونيون ـ مدراء الملاعب).

فيرجسون كان قد تعرض لوعكة صحية في يوليو من العام الماضي قبل أن يتعافى بعدها ويعود للظهور من جديد في مردجات ملعب أولد ترافورد.

ورحل فيرجسون عن قيادة مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2012\2013 بعد 27 عاما كمدرب للشياطين الحمر.

وحقق المدرب الأسكتلندي 13 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز، و5 ألقاب كأس اتحاد، ولقبي دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس الرابطة مع الشياطين الحمر.

إضافة إلى 10 ألقاب درع خيرية ولقب السوبر الأوروبي، ولقبي كأس العالم للأندية.

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